Promotie: Delirium herkennen en te onderscheiden van sedatie-effecten met behulp van EEG

De globale hersenactiviteit kan gemeten worden met een elektro-encefalogram (EEG). Met behulp van het EEG en netwerkanalyse heeft Numan aangetoond dat patiënten met een stil delier een minder efficiënte functionele organisatie van de hersenen hebben dan niet-delirante patiënten of patiënten die wakker worden uit de narcose.

Delier is een plotselinge verstoring van cognitie en aandacht en komt vaak voor bij oudere patiënten. Helaas wordt het nu in de klinische praktijk niet altijd goed herkend, bijvoorbeeld omdat een stil delier, waarbij de patiënt erg slaperig is, lastig is te onderscheiden van de effecten van slaapmedicatie. Met behulp van netwerkanalyse is het mogelijk om te bestuderen hoe het hersennetwerk verstoord is bij patiënten met bijvoorbeeld een delier.

Een prototype deliriummonitor op basis van een enkelkanaals EEG is getest bij postoperatieve oudere patiënten. De patiënten werden tot de derde dag na hun operatie bezocht en beoordeeld op delirium door experts. Met behulp van de simpele EEG meting was het mogelijk om patiënten met delirium en zonder delirium te onderscheiden. Daarnaast bleek dat het ook mogelijk is om delirium een dag eerder te voorspellen met behulp van het enkelkanaals EEG. De algoritmes moeten verbeterd worden om delirium goed te kunnen onderscheiden van sedatie effecten en andere toestanden die invloed hebben op het EEG, zodat de deliriummonitor in alle patiënten een betrouwbare uitkomst kan geven.