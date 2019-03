Promotie: Degrading our defenses: novel features of human cytomegalovirus-induced HLA class I ERADication

Kwaliteitscontrole is enorm belangrijk voor het goed functioneren en de veiligheid van de spullen om ons heen. Ook in de cellen van ons lichaam vindt constant kwaliteitscontrole plaats. Wanneer deze controle faalt, ontstaan er ernstige ziektes zoals taaislijmziekte, Parkinson of diabetes.

In dit promotieonderzoek heb ik de kwaliteitscontrole in cellen onderzocht. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een virus dat dit systeem manipuleert. Virussen worden normaal gesproken herkend en opgeruimd door het immuunsysteem. Dit specifieke virus, CMV (cytomegalovirus), weet echter te ontkomen aan het immuunsysteem. Het zorgt er namelijk voor dat componenten van het immuunsysteem, waarmee een virusinfectie normaal zou worden herkend, worden afgebroken door de kwaliteitscontrole, zélfs wanneer hun kwaliteit in orde is. Omdat de werking van het immuunsysteem wordt verstoord, kan het virus onzichtbaar blijven en zich levenslang vestigen in het lichaam.

Gedurende dit onderzoek zijn meerdere nieuwe spelers in de kwaliteitscontrole aan het licht gekomen, waarvan de precieze functie vervolgens verder is onderzocht. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om CMV-infectie beter te begrijpen, maar bieden ook aanknopingspunten om andere aan eiwitafbraak-gerelateerde ziektes in de toekomst mogelijk te behandelen.