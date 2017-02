Promotie: De vorming van de Oostelijke Alpen

Promovenda Inge van Gelder bestudeerde de overgangsgebieden tussen de Oostelijke Alpen en aangrenzende gebergten. Ze toonde aan dat de vorming van de Oostelijke Alpen sterk afhankelijk was van aangrenzende geologische processen.

Botsende aardplaten hebben over de hele wereld voor spectaculaire bergketens gezorgd. Zo’n botsing wordt vaak gecompliceerd door de invloed van aangrenzende geologische processen, die het ontrafelen van de evolutie van gebergtevorming bemoeilijken. Het is daarom essentieel om de individuele processen die het systeem beïnvloeden te leren begrijpen.

Een unieke kans

De Oostelijke Alpen zijn een voorbeeld van zo’n complexe bergketen en was voor Van Gelder het primaire onderzoeksgebied. Ze besteedde veel aandacht aan de overgang naar aangrenzende bergketens zoals de Zuidelijke Alpen en de Dinariden. Deze transities bieden een unieke kans om de effecten van interferentie tussen verschillende processen te bestuderen aan de hand van veldgegevens, thermochronologie en analoge modellen.

Bulldozer

De geologische evolutie van de Oostelijke Alpen is gerelateerd aan de verplaatsing van de Afrikaanse continentale plaat richting de Europese plaat, waarbij het microcontinent Adria ingeklemd zit tussen de twee platen. De Adriatische plaat vormt daarom een belangrijke sleutelrol in het aansturen van de deformatie in de Alpen, waarbij Adria traditioneel beschouwd wordt als een soort ‘bulldozer’.

Aangrenzende processen

Van Gelder laat zien dat de deformatie en opheffing van de Alpen overeenkomt met een scenario waarin de Adriatische plaat onder de Oost-Alpen subduceert. Ze toont aan dat gebergtevorming van de Oost-Alpen sterk is beïnvloed door aangrenzende geologische processen, wat grote implicaties heeft voor de structurele en topografische evolutie van het onderzoeksgebied.