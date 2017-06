Promotie: De verbanden tussen plaattektoniek en oppervlakteprocessen in extensionele bekkens

Promovendus Attila Balázs bestudeerde Pannoonse Bekken in Centraal-Europa en maakte het patroon van van bodemdalingen en –stijgingen en de thermische evolutie van dit bekken zichtbaar.

Kennis over de vorming en evolutie van sedimentaire bekkens is onmisbaar voor het vastleggen van de geschiedenis van de aarde. De geometrie en opbouw van extensionele bekkens, gevormd door het dunner worden van de lithosfeer (de buitenste laag van de vaste aarde) worden bepaald door het samenspel van tektoniek en oppervlakteprocessen. Dit is sterk het geval in gebieden achter een subductiezone: een actieve grens tussen twee tektonische platen, waarbij de ene plaat onder de mantel van de andere plaat zinkt.

Een geschikte locatie om het verband tussen oppervlakkige en diepe tektonische processen te bestuderen is het Pannoonse Bekken in Centraal-Europa. De grote mate van lithosfeeruitrekking en verdunning gedurende de laatste 24 miljoen jaar toont daar een tijdelijk migratiepatroon, verantwoordelijk voor de evolutie van een oorspronkelijk diep marien bekken naar een geïsoleerd en reusachtig paleomeer.

De ruimtelijke en temporele variatie van sedimentaire processen werd voornamelijk bepaald door tektonische overerving. Een serie numerieke modellen laten het patroon van bodemdalingen en –stijgingen en de thermische evolutie van dit bekken zien. Kennis over de evolutie van dit systeem zou wetenschappers kunnen helpen in de evaluatie van het potentieel van koolwaterstoffen (olie en gas) en geothermische energie. Zulke modellen kunnen ook worden gebruikt voor het in kaart brengen van seismische risicozones en het voorspellen van overstromingen, van levensbelang in dichtbevolkte gebieden in delta- en riviervlaktebekkens.