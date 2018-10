Promotie: De twee gezichten van ontsteking tijdens de botgenezing

Calor (warmte), rubor (roodheid), tumor (zwelling) en dolor (pijn) zijn de vier tekenen van ontsteking die bijna 2000 jaar geleden voor het eerst zijn beschreven. Later, is hier een vijfde teken aan toegevoegd: functio laesa (verstoring of verlies van functie). Een ontstekingsreactie kan veel schade veroorzaken binnen verschillende processen in ons lichaam en daarmee de functie van deze processen verstoren. Daarom heeft ontsteking twee gezichten: het is gemaakt om verdere schade te voorkomen en het genezingsproces te starten, maar het kan zelf ook veel schade, complicaties en zelfs sterfte veroorzaken.

Een botbreuk is een van de meest voorkomende letsels die mensen tijdens hun leven doormaken. De genezing van botbreuken start met een ontstekingsreactie. Ons onderzoek richt zich op het ophelderen van de rol van ontsteking zowel tijdens de normale botgenezing als de verstoring van de botgenezing na een ernstig ongeval.

Wij vonden dat bepaalde witte bloedcellen (neutrofielen) bijdragen aan de botgenezing door een soort spoedweefsel te maken (fibronectine positieve extracellulaire matrix). De afweerreactie verschilt tussen zwaargewonde patiënten met normale en verstoorde botgenezing. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat er teveel witte bloedcellen bewegen richting letsels, zoals de bloeduitstorting rondom de botbreuk bij patiënten die verstoorde botgenezing ontwikkelen. Wij vonden dat neutrofielen de aanmaak van botweefsel door stamcellen remmen, wat mogelijk het onderliggende mechanisme van deze verstoring is.

De beweging van neutrofielen richting de bloeduitstorting rondom de breuk kon geremd worden door een bepaalde receptor (C5aR) te blokkeren. Wellicht kunnen deze resultaten in de toekomst gebruikt worden om (bot)weefselherstel te verbeteren.