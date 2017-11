Promotie: De tekortkomingen van wereldwijde mega-raadplegingen

Tijdens de onderhandelingen over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vroeg de VN bijna 10 miljoen mensen over de gehele wereld naar hun mening. Zulke mega-raadplegingen worden vaak kritiekloos geaccepteerd als remedie voor een verondersteld democratisch tekort in de intergouvernementele beleidsvorming. Promovenda Carole-Anne Sénit bepleit echter dat maatschappelijke raadplegingen tekortschieten bij het democratiseren van het mondiaal bestuur.

Ten eerste hebben zulke raadplegingen een beperkte legitimiteit: actoren van buiten de geïnstitutionaliseerde maatschappelijke netwerken zijn er vaak niet bij betrokken. Ten tweede is de invloed van deze raadplegingen beperkt; ze leiden er niet toe dat de mondiale instituties meer open staan voor de voorkeuren van grote groepen burgers. Sénit laat zien dat paradoxaal genoeg de invloed van de maatschappij minder tot uiting komt in formele, verreikende en inclusieve raadplegingen dan in informele en elitaire participatieruimtes. Ten derde komen er in de onderhandelingen nauwelijks tegengestelde standpunten op het gebied van duurzaamheid naar voren, hoewel dat toch noodzakelijk wordt geacht voor het bevorderen van democratisering.

Toch vormen wereldwijde raadplegingen – ondanks hun beperkingen – een belangrijke prikkel voor democratisering, doordat zij de democratische vaardigheden van maatschappelijke actoren opbouwen en uitbreiden. Sénit draagt met haar proefschrift bij aan de kennis binnen de politieke wetenschappen over de dynamiek van in- en exclusiviteit bij mondiale beleidsvorming op het gebied van duurzame ontwikkeling. Beter begrip van deze dynamiek is cruciaal om tot aanpassingen te komen zodat de maatschappij beter wordt betrokken bij het vormen van mondiale normen; aanpassingen die volgens Sénit de democratie wereldwijd zullen bevorderen.