Promotie: De rol van grootschalige hersenconnectiviteit in auditieve verbale hallucinaties en familiale kwetsbaarheid voor schizofrenie

Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op functionele en structurele connectiviteit in de hersenen onderzocht aan de hand van MRI-scans die zijn verzameld van schizofrenie patiënten, hun niet-aangedane broers en zussen en gezonde controles. Hiermee worden afwijkingen in hersenconnectiviteit in schizofrenie onderzocht in relatie tot symptomatologie en familiair risico op de aandoening.