Promotie: De rol van FOXO transcriptiefactoren in kanker

Tijdens de ontwikkeling van tumoren en vordering van tumorgroei balanceren tumorcellen op het randje van leven en dood. Het verstoren van deze balans is een manier om tumorgroei te bestrijden. FOXO transcriptiefactoren spelen een belangrijke rol in het onderhouden van de gezondheid van de cel maar kunnen ook celdeling remmen of celdood stimuleren. Het is onduidelijk of FOXO in kanker een tumor-onderdrukkende of ondersteunende rol heeft.

In dit proefschrift onderzoeken we wat de rol van FOXO in borstkanker is en of het moduleren van FOXO activiteit gebruikt kan worden om tumorgroei te remmen. Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat FOXO essentieel is voor tumorgroei en het uitzaaien van tumorcellen. FOXO’s reguleren de energiehuishouding, de bewegelijkheid, de weerstand tegen celdood, chemotherapie en vrije zuurstofradicalen in tumorcellen. De observatie dat FOXO essentieel is voor tumorprogressie en het ontwikkelen van resistentie tegen geneesmiddelen kunnen we in de toekomst gebruiken om patiënten beter te behandelen. Het inactiveren van FOXO kan bijvoorbeeld fataal zijn voor tumorcellen en het bepalen van FOXO-activiteit in tumoren kan gebruikt worden voor het opstellen en voorspellen van behandelingsstrategieën en het succes daarvan.