Promotie: De rol die verkalking van de middelste wand van de vaatwand speelt in het optreden van hart- en vaatziekte en de mogelijkheid van bisfosfonaten om dit proces te remmen

Verkalking van de vaatwand speelt een belangrijke rol in het optreden van hart- en vaatziekte en kan een aanknopingspunt zijn voor verdere preventieve behandeling. Vooral de verkalking van de middelste wand van de vaatwand (mediaverkalking), wat optreedt bij veroudering, diabetes mellitus en een verslechterde nierfunctie, leidt tot vaatziekte. Er is weinig bekend over de gevolgen van mediaverkalking.

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) is een zeldzame, genetische verkalkingziekte waarbij al op jonge leeftijd mediaverkalking lijkt plaats te vinden. Naast de vaatverkalking hebben PXE patiënten typische huidafwijkingen (“pseudoxanthomen”) en oogafwijkingen die kunnen leiden tot ernstige slechtziendheid en blindheid. De ziekte PXE kan als model gebruikt worden om de gevolgen van mediaverkalking te bestuderen. In dit proefschrift worden gevolgen van de ziekte PXE op het vaatstelsel onderzocht om zo meer te leren over de gevolgen van mediaverkalking. Ook wordt het effect van de medicijnen bisfosfonaten op vaatverkalking en vaatziekte onderzocht. Op dit moment worden deze bisfosfonaten gebruikt om botontkalking tegen te gaan, maar muizenstudies bij PXE laten zien dat deze medicijnen misschien vaatverkalking kunnen afremmen en een behandeling van PXE kunnen vormen.

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat mediaverkalking leidt tot verstijving van slagaders en daarmee een hoger risico op hart- en vaatziekte, met name TIA’s, beroerte en vernauwde beenslagaders. Verder toont dit proefschrift aan dat bisfosfonaten het proces van verkalking en vaatziekte af kunnen remmen. Bij patiënten met PXE remt het bisfosfonaat etidronaat vaatverkalking. Bisfosfonaten kunnen worden gebruikt om de ernstge ziekte PXE, waarvoor nog geen enkele behandeling beschikbaar was, te behandelen.