Promotie: De relatie tussen economische structuur en groei in landen en regio’s

Promovendus Dario Diodato wist met zijn proefschrift een beter inzicht te verkrijgen in de relatie tussen economische structuur en groei in landen en regio’s, door een aantal complexe nuances aan dit inzicht toe te voegen.

De centrale boodschap is dat groei een tweezijdig proces is. Aan de ene kant is er technologische verandering. Dit is de motor van economische groei en moet begrepen worden als onderdeel van wat technologie is, namelijk als een goed dat niet-rivaal, deels exclusief, stilzwijgend, complex en specifiek is. Aan de andere kant is er structurele verandering, dat in meerdere vormen gerelateerd is aan technologische verandering.

Ten eerste veroorzaakt de economische structuur technologische verandering. Dit is het gevolg van de kern van wat technologie is. Technologische verandering op haar beurt is een essentieel onderdeel van structurele verandering; als een land of regio vaardigheden en capaciteiten verkrijgt om efficiënter te produceren in een industrie, dan voert de markt druk tot herverdeling van middelen uit in die industrie.

Ten derde kan technologische verandering, ondanks deze druk, onvoldoende zijn om structurele verandering te bevorderen aangezien er andere krachten kunnen zijn die dit voorkomen, zoals de vraag naar een bepaald goed.