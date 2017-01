Promotie: De ontwikkeling van de respiratoire microbiota en haar rol in luchtwegaandoeningen

Luchtweginfecties komen veelvuldig voor bij kinderen en worden vaak veroorzaakt door bacteriën. Het is nog grotendeels onbekend waarom het ene kind aan de lopende band verkouden is, terwijl een ander kind minder vatbaar voor luchtweginfecties is. De meest voorkomende bacteriële ziekteverwekkers (pathogenen) bevinden zich echter ook regelmatig in de neus-keelholte zonder klachten te veroorzaken. Dragerschap van bacteriën is een risicofactor voor ziekte, maar de aanwezigheid van pathogenen hoeft niet te betekenen dat een kind ziek wordt. Onze hypothese is dat het wel of niet ziek worden mede wordt bepaald door de aanwezigheid van andere bacteriën in de neus-keelholte die geen ziekteverwekkers zijn (commensalen). Samen met de pathogenen vormen commensalen een microsamenleving, microbiota genoemd.

Ons onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de microbiota bij een groot cohort van jonge kinderen. Bij hen hebben we vanaf de geboorte tot de eerste verjaardag frequent samples afgenomen. We laten zien dat de microbiota veelvuldig verandert, wat kan leiden tot veranderingen in bacterieprofielen. Sommige factoren zoals borstvoeding en natuurlijke bevalling zorgen voor een gunstige bacteriesamenstelling, terwijl andere factoren zoals een virus of antibioticagebruik de balans in de bacteriesamenstelling juist kunnen verstoren. Al deze factoren te samen hebben op zeer jonge leeftijd al belangrijke consequenties voor de vatbaarheid voor luchtweginfecties; op dat moment, maar ook in de periode daarna. Deze bevindingen bieden mogelijkheden voor behandeling en preventie van luchtweginfecties. Mogelijk kunnen we in de toekomst al in een vroeg stadium uitvinden of een kind vatbaar is voor luchtweginfecties en de ontwikkeling van de microbiota beïnvloeden.