Promotie: de ontnemingsmaatregel toegepast

Op vrijdag 1 juni 2018 om 14.30 uur verdedigt Mr. Wouter de Zanger (departement rechtsgeleerdheid) zijn dissertatie getiteld De ontnemingsmaatregel toegepast. Een onderzoek naar de rechtspositie van de betrokkene in de procedure tot oplegging en tenuitvoerlegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Misdaad mag niet lonen. Daarom is in het Nederlandse strafrecht de ‘ontnemingsmaatregel’ ingevoerd, die misdadigers het vermogen ontneemt dat zij met strafbare feiten hebben verkregen. In het proefschrift van Wouter de Zanger wordt de rechtspositie van de burger in deze ontnemingsprocedure onderzocht. Daarvoor heeft hij gekeken naar de belangen die met deze maatregel moeten worden bewerkstelligd en naar hetgeen in de bewijsvoering van de burger mag worden verwacht.

De huidige toepassing van de ontnemingsmaatregel staat op verschillende onderdelen op gespannen voet met die belangen. Zo moet de burger vaak aanwijzingen voor een rechtmatige herkomst van zijn vermogen aanvoeren, wil hij voorkomen dat het hem wordt ontnomen. Van de burger wordt dan verwacht dat hij onderbouwd aanvoert waarom het geen misdaadgeld betreft. Dat verhoudt zich moeizaam met de onschuldpresumptie, op grond waarvan niet van de burger mag worden verlangd dat hij zijn eigen onschuld bewijst. Ook leidt de ontneming er soms toe dat de burger meer wordt ontnomen dan hij heeft verdiend met zijn misdaad. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met het verlies dat hij leidt doordat de overheid zijn investeringen heeft afgepakt, zoals bij de ontmanteling van een hennepkwekerij. Dat past moeilijk bij het karakter van de ontnemingsmaatregel, die dient om de financiële situatie te herstellen die zou hebben bestaan als geen strafbare feiten zouden zijn begaan. Tot slot kan de huidige toepassing van de ontnemingsmaatregel de terugkeer van de burger in de samenleving sterk bemoeilijken. Omdat de betalingsverplichting niet hoeft te zien op vermogen waarover de burger nog beschikt, wordt hij in feite verplicht om (vaak langdurig) te werken om zijn schuld aan de Staat te voldoen. Dit kan grote sociaaleconomische gevolgen hebben.