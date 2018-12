Promotie: De Medium Care Unit: een veilige manier om zorgkosten te besparen

In een tijd waarin de kosten van de gezondheidszorg toenemen, is er een groeiende behoefte aan manieren om op veilige wijze deze zorgkosten te beperken. Dit is een uitdaging, doordat tevens de complexiteit van de zorg stijgt. De Medium Care unit biedt hierin een belangrijke oplossing voor chirurgische patiënten, doordat deze afdelingsvorm kosten-efficiënt en veilig zorg biedt aan ernstig zieke en complexe chirurgische patiënten.

Op de Medium Care Unit, wordt meer zorg geboden dan op de reguliere afdeling, maar minder zorg dan op de Intensive Care Unit. Wel is er meer specialisme specifieke kennis op de Medium Care Unit aanwezig. Door de behoefte van de individuele patiënt zorgvuldig af te stemmen op de zorg die nodig is, wordt zo de juiste patiënt op de juiste plek behandeld. Hierdoor wordt onnodig gebruik van de Intensive Care Unit verminderd, blijft de eigen arts direct betrokken bij de zorg voor de ernstige zieke patiënt en worden zorgkosten bespaard.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek naar de chirurgische Medium Care Unit van het UMC Utrecht over de afgelopen 15 jaar. Hieruit blijkt dat een zelfstandige Medium Care met 6 bedden veilig en efficiënt is en leidt tot een maatschappelijke kostenbesparing van €1.5 miljoen per jaar.