Promotie: De impact van ongecontroleerde hypertensie op patiënten met hart- en vaatziekten, en de relatie tussen nier-grootte en hart- en vaatziekten

Hogebloeddruk (hypertensie) en chronische nierziekte verhogen het risico op hart- en vaatziekten. Ongecontroleerde hypertensie heeft een aanzienlijke impact op patiënten met hart- en vaatziekten, vanwege de hoge prevalentie en het cardiovasculair-gerelateerde risico. De grootte van de nier kan mogelijk gebruikt worden om patiënten met een hoog risico te identificeren.

Bloeddrukverlagende therapie wordt aanbevolen aan patiënten met hypertensie en chronische nierziekte, omdat dit het risico op hart- en vaatziekten verlaagt. Idealiter bereiken alle patiënten hun aanbevolen bloeddrukstreefwaarde, maar dit is in de klinische praktijk vaak niet haalbaar. Het is daarom belangrijk om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid van potentieel behandelbare oorzaken van voortdurende hypertensie, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een onderliggende ziekte of ongezonde leefstijl, en het hypertensie-gerelateerde risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met een hoog risico. Omdat chronische nierziekte het risico op hart- en vaatziekten verhoogt, is het relevant om nieuwe nier-gerelateerde risicofactoren voor hart- en vaatziekten te identificeren.

In dit proefschrift laat de onderzoeker zien dat potentieel behandelbare oorzaken van hypertensie vaak voorkomen in patiënten die worden verwezen voor een moeilijk behandelbare bloeddruk. Eén op de 11 patiënten met hypertensie én een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, heeft therapie resistente hypertensie. Therapie resistente hypertensie wordt gedefinieerd als een moeilijk behandelbare bloeddruk, ondanks het gebruik van meerdere bloeddrukverlagende medicijnen. Deze patiënten hebben een verhoogd risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Tevens laat de onderzoeker in dit proefschrift zien dat patiënten met grotere nieren een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten. Patiënten met een hoge nierfunctie ten opzichte van de nier-grootte hebben een verhoogd risico om te overlijden.