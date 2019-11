Promotie: De impact van (aangepast) georganiseerd sporten op de gezondheid van jongeren met een chronische ziekte of een fysieke beperking

Regelmatig sporten is belangrijk. Voor jongeren met een chronische aandoening is het niet vanzelfsprekend om te sporten bij een sportvereniging. Het doel van de Health in Adapted Youth Sports (HAYS) studie is om zowel de negatieve als positieve relaties van sport voor jongeren met een chronische aandoening te bepalen. De resultaten zullen inzichtelijk maken of sportparticipatie een positieve invloed heeft op het bereiken van een optimaal niveau van gezondheid en lichamelijke activiteit. In totaal hebben 163 jongeren (10-19 jaar) met een chronische aandoening meegedaan. Er zijn twee groepen met elkaar vergeleken; groep 1) sport tenminste twee keer per week bij een sportvereniging; groep 2) sport één keer of helemaal niet. Uitkomstvariabelen waren: gezondheid gerelateerde fitheid, dagelijkse lichamelijke activiteit, psychosociale gezondheid en risico op (sport-gerelateerde) blessures en ziektes.

De sportende jongeren (groep 1) hebben een significante hogere zuurstofopname (VO2peak), zij bereikten een hogere power op de muscle power sprint test, zijn sneller op de 10x5 meter sprint test, hebben een hogere handknijpkracht en waren in staat om verder te springen. Ook bleken zij een gezonder gewicht, een betere lichaamssamenstelling en een lager vetpercentage te hebben in vergelijking met hun niet of één keer per week sportende leeftijdsgenootjes (groep 2). Groep 1 is actiever in het dagelijks leven (gemiddeld 30 minuten per dag), hebben een hogere kwaliteit van leven, voelen zich atletisch competenter en kunnen zich beter zelf redden in vergelijking met groep 2. Elke jongere loopt een even groot risico op het krijgen van een blessure/ziekte. De sportende jongeren (groep 1) lopen een blessure op door hun sportactiviteit, terwijl de jongeren in groep 2, blessures oplopen in het dagelijks leven (gymles, spelen). Op basis van de resultaten kan aan jongeren met een chronische aandoening geadviseerd worden om tenminste twee keer in de week deel te nemen aan (aangepast) georganiseerd sporten.