Promotie: De functie van vetweefsel is belangrijker dan de hoeveelheid ervan bij het ontwikkelen van stoornissen in suikerregulatie, bloeddrukregulatie en vetstofwisseling

Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit van vetweefsel in het risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Hart- en vaatziekten zijn, net als suikerziekte, een groot gezondheidsprobleem. Een belangrijke risicofactor voor het krijgen van deze ziekten is het hebben van overgewicht (een BMI > 25kg/m2) of obesitas (BMI >30kg/m2). Opvallend is echter dat er mensen zijn met overgewicht of obesitas die niet of pas op erg late leeftijd gezondheidsproblemen krijgen door hun gewicht, én dat er mensen zijn met een normaal gewicht die wel hart- en vaatziekten of suikerziekte krijgen. Ook als je rekening houdt met andere risicofactoren (zoals roken) blijft dit gegeven bestaan. Dit verschil kan mogelijk verklaard worden door niet alleen te kijken naar de hoeveelheid vetweefsel, maar ook naar de kwaliteit van het vetweefsel, ook wel functie genoemd. Als het vetweefsel goed functioneert, scheidt het beschermende stoffen af, die hart- en vaatziekten en suikerziekte helpen voorkomen. Als het vetweefsel (disfunctioneert) dan scheidt het vetweefsel juist ontstekingsbevorderende stoffen uit, waardoor het risico op hart- en vaatziekten en suikerziekte juist toeneemt. Over dit disfunctionerende vetweefsel en de gevolgen daarvan gaat dit proefschrift. Hierbij komt vooral naar voren dat het belangrijker is om mensen met niet goed functionerend vetweefsel op te sporen dan mensen met overgewicht of obesitas (omdat dit dus misschien wel te veel, maar wel goed functionerend vetweefsel kan zijn). Dit kan op verschillende manieren gedaan worden, op dit moment met name door de metabool syndroom criteria te gebruiken. Mogelijk kunnen in de toekomst in dit proefschrift beschreven methoden als gebruik van de adipokines en beeldvormende technieken een rol spelen bij de diagnostiek hiervan. Daarnaast moet meer gekeken worden naar de mogelijkheden om mensen met niet goed functionerend vetweefsel te behandelen met de medicatie die hiervoor het meest geschikt is.