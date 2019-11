Promotie: De factor tijd naar de voorgrond in bestuur en beleid

Op dinsdag 19 november om 18.00 uur zal Jorren Scherpenisse zijn proefschrift Tucht van de tijd. Over het tijdigen van bestuur en beleid verdedigen.

Tijdsensitiviteit verhogen onder professionals

In de bestuurskunde staat tijd doorgaans niet centraal in de beschrijving, analyse, verklaring en beoordeling van bestuurlijk handelen. In de bestuurspraktijk betekent tijd echter vaak het verschil tussen succes en falen. Een professional kan bijvoorbeeld een goed plan hebben, maar als het op het verkeerde moment of in het verkeerde tempo wordt uitgevoerd kan het op niets uitlopen. Een beleidsplan kan op korte termijn effectief zijn, maar op lange termijn uitgewerkt raken of door een veranderde tijdgeest anders beoordeeld worden. Voor professionals in de bestuurspraktijk zijn vormen van tijd van strategisch belang. In dit proefschrift staat daarom het op de voorgrond plaatsen van tijd in bestuurskundige analyse en advisering centraal: het tijdigen van bestuur en beleid.

Voor zijn onderzoek verrichtte Jorren Scherpenisse actie-onderzoek in tien verschillende beleidsdomeinen. De casuïstiek varieert van een leiderschapswissel bij de Nationale Politie, tot het management van het programma Ruimte van de Rivier, tot aan het financieren in netwerken door een provincie en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit op een bedrijventerrein. In iedere casus worden vormen van tijd en tijdstrategieën uitgelicht, om zo de wetenschappelijke kennis hierover verder te brengen en professionals in de praktijk te inspireren en van reflectie te voorzien.

Tucht van de tijd

Op basis van zijn onderzoek concludeert Scherpenisse dat een analyse of advies in de praktijk niet ontkomt aan de tucht van de tijd: wat op het ene moment nog een goed advies is kan sleets raken, in een ander daglicht komen te staan of op een later moment niet meer bij de situatie passen. Bestuurskundige analyse en advisering zonder aandacht voor tijd zou dan slechts per toeval juist zijn, zoals bij wijze van spreken ook een stilstaande klok tweemaal per dag gelijk heeft. Scherpenisse stelt daarom dat het ‘tijdigen’ van bestuur en beleid niet alleen verrijkend, maar ook een noodzakelijke opgave voor de bestuurskunde is.

Drs. Jorren Scherpenisse is als onderzoeker en opleidingsmanager verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en als promovendus aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).