Promotie: De evolutie van subductie in het Anatolisch gebergte

Promovenda Derya Gürer gebruikte veldobservaties en geowetenschappelijke technieken om de levenscyclus van de subductiezones in de oceaan te reconstrueren.

Platentektoniek is het proces dat continu het aardoppervlak vervormt. De rigide buitenste schil van de aarde - de lithosfeer - is in verschillende platen gebroken die ten opzichte van elkaar bewegen langs discrete breukzones - ruggen, transformbreuken, en subductiezones. Langs die laatste zinkt de ene plaat onder de andere de mantel in, wat gepaard gaat met vulkanisme, aardbevingen en tsunami's en ertsen vormt: de bouwstenen van onze samenleving. Subductie is een centraal element van de plaattektoniek en het grootste recyclingproces van de aarde.

Het Anatolisch gebergte biedt een archief van een fossiel dubbel-subductiesysteen dat bestond in een voormalige oceaan - de Neotethys oceaan. Relicten van oceanische korst zijn bewaard gebleven als zogenaamde 'ofiolieten' en bevatten informatie over de evolutie van de Neotethys oceaan tussen Afrika/Arabië en Eurazië. De sluiting van de Neotethys Oceaan door subductie werd gevolgd door de botsing van deze continenten en leidde tot de Alpiene gebergtegordel.

Gürer maakte gebruik van veldobservaties en een serie geowetenschappelijke technieken om de levenscyclus van de subductiezones in de oceaan te reconstrueren. Het grootste deel van de oceanische bekkens en van continentale korst die deze scheidde is nu als 'slabs' zichtbaar in de aardmantel via seismische tomografie. Gecombineerd met opgedane kennis van de structuur en evolutie van de Anatolische korst is het nu mogelijk om de Neotethys, en zelfs de Paleotethys oceaan die daarvoor bestond, op te sporen en te reconstrueren.