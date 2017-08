Promotie: de eigen(aardig)heid van de kantonrechter

Er zijn twee verschillende type rechters voor civiele zaken met ieder hun eigen bevoegheid. Dat is historisch zo gegroeid, maar nu is er eigenlijk geen reden meer om dat onderscheid te handhaven. De kantonrechter en de civiele rechter verschillen namelijk nauwelijks meer van elkaar in de wijze waarop de procedure verloopt en zij het procesrecht toepassen.

Toch bestaat de behoefte aan laagdrempelige, eenvoudige, toegankelijk en snelle rechtspraak in zaken van alle dag nog altijd. Daarvoor moet een nieuwe oplossing worden gezocht. De kwaliteit van de civiele procedure bij beide type rechters kan nog verder worden vergroot door ervoor te zorgen dat er vaker een zitting wordt gehouden waarop partijen mondeling hun verhaal kunnen doen en de verplichtingen waaraan partijen moeten voldoen niet verder worden aangescherpt. Het is belangrijk dat daarvoor de focus die nu eenzijdig op de snelheid ligt, wordt verbreed naar andere aspecten van kwaliteit.