Promotie: De effecten van omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren in Autisme Spectrum Stoornis; In muis en mens

In het algemeen kunnen we stellen dat na dit onderzoek het nog steeds niet volledig duidelijk is geworden of omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFAs) wel goed zijn voor de gezondheid. PUFAs komen overal in het lichaam voor als essentiële bouwstenen voor het vormen van celmembranen. Hierdoor spelen ze een zeer belangrijke rol in de structuur en functie van hersencellen en de ontwikkeling van de myelineschede om zenuwbanen. In tegenstelling tot de invloeden van omega-3 vetzuren op ADHD is er weinig bekend over de mogelijke positieve invloeden van omega-3 vetzuren bij mensen met autisme spectrum stoornis. Het lijkt er in ieder geval op dat inname van te veel omega-3 over een te lange periode een negatieve impact heeft op de ontwikkeling. Meer onderzoek is echter nodig om uit te zoeken of er bepaalde periodes in het leven zijn waar wel een hogere lichamelijke behoefte is aan omega-3 en of het mogelijk is om alleen deze periode omega-3 extra te geven via supplementatie om zo een optimale status in het lichaam te krijgen. Daarnaast toonden we in mens en muis aan dat naast PUFAs ook de enkelvoudig onverzadigde vetzuren (MUFAs) een mogelijke rol kunnen spelen in dit verhaal. Meer onderzoek is nodig om te bepalen of en wanneer PUFA en/of MUFA-supplementatie een positief effect kan hebben voor patiënten met een neurologische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme.