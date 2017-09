Promotie: De drukbelaste rechterhartkamer

Hartfalen door een verminderde pompfunctie van de rechterhartkamer - is een belangrijke oorzaak van opnames, klachten en overlijden bij verschillende patiëntgroepen met aangeboren hartafwijkingen en bij patiënten met pulmonale hypertensie (een hoge druk in de longslagader). Driessen richt zich op nieuwe manieren om de rechterhartkamer af te beelden. Ze probeert daarnaast een beter begrip te krijgen van hoe de rechterhartkamer zich aanpast aan de verschillende ziektebeelden.

In het eerste deel van dit proefschrift laat ze zien dat twee nieuwe meetmethodes, voor rechterkamer ejectie fractie (=pompfunctie) en voor kleplekkage, betrouwbare resultaten geven bij de eerder genoemde patiëntgroepen. In het tweede deel van het onderzoek concludeert ze dat patiënten met pulmonale hypertensie, die veel vaker klachten hebben van hartfalen dan patiënten met aangeboren hartafwijkingen, inderdaad meer vergroting van de rechterkamer laten zien én een slechtere pompfunctie. Een van de redenen hiervoor lijkt vooral te zijn dat de rechterhartkamer heel traag gaat samentrekken en daardoor niet meer tegelijk met het kamertussenschot. De rechterkamer is dus minder efficiënt geworden en kan zelf minder goed bloed uitpompen, wat tevens de reden is dat de linkerkamer zich minder goed kan vullen.

Nieuwe studies zullen nog verder moet onderzoeken of de vertraging van de samentrekking ook echt in relatie staat met de kans op overlijden.