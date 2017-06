Promotie: De drijvende factoren achter rifting

Promovendus Alessio Lavecchia bestudeerde het fenomeen rifting in de Afar Rift, en concludeert dat de eerste fase van de ontwikkeling van continentale rifting afhankelijk is van andere factoren dan latere fasen.

Het opbreken van continentale lithosfeer, het buitenste deel van de vaste aarde, staat ook bekend als rifting en is een complex geodynamisch proces waarin variaties in de ontwikkeling van de lithosfeer gecontroleerd worden door verschillende factoren. Continentale rifting vindt momenteel plaats in de Afar Rift, een regio in transitie van rifting naar de vorming van nieuwe oceanische lithosfeer.

Lavecchia verkreeg met behulp van een numeriek computermodel een beter begrip van de ontwikkeling van continentale rift zones, en dan vooral in de rol die daarbij gespeeld wordt door variaties in de structuur van de lithosfeer en door de interactie met mantelpluimen. Een nieuw aspect in zijn modelleerstudie is de numerieke simulatie van rheologische veranderingen van korstgesteenten als gevolg van metamorfisme in de korst, anatexis en het gesegregeerd smelten van mantelgesteenten.

De resultaten laten zien dat de pre-existente structuur van de continentale lithosfeer en externe intraplaat spanningsvelden van kritisch belang zijn voor de eerste fase van de ontwikkeling van continentale rifting, terwijl latere fasen meer beïnvloed worden door mantelpluimen. De modelvoorspellingen komen overeen met observaties van vulkanische activiteit in de Afar regio, vooral het begin van vulkanisme in de Nubian Plateau regio. De zuidoostwaartse migratie van vulkanisme wordt door de modellen verklaard als het gevolg van de aanwezigheid van een variabele topografie van de lithosfeer-asthenosfeer grens.