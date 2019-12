Promotie: De complexiteit van Semaphorine en Plexine Signalering in de Gezonde en Zieke Hersenen

Tijdens de embryonale ontwikkeling, groeien de hersenen van een aantal cellen uit tot een complex orgaan bestaande uit ± 170 miljard zenuwcellen en evenveel (of meer) steuncellen. Zenuwcellen zijn gespecialiseerde cellen die verbindingen maken met andere (zenuw)cellen via uitlopers: axonen. Deze axonen vormen zenuwbanen die fungeren als communicatieroutes in de hersenen en deze zenuwbanen moeten zeer nauwkeurig aangelegd worden tijdens de ontwikkeling. Er zijn specifieke ‘axon guidance’ eiwit families, zoals bijvoorbeeld de Semaphorines en de Plexines, die een correcte aanleg van zenuwbanen verzekeren. In deze thesis worden met behulp van meerdere technieken, stapsgewijs specifieke Semaphorines en Plexines interacties ontleed. Er worden specifieke gebieden gevonden in de hersenen waar isovormen van deze eiwitten tot expressie komen. In deze hersengebieden vervullen deze eiwitten unieke, tot nu toe niet beschreven functies. Ook zijn er nieuwe signaleringsroutes bestudeerd en geïdentificeerd die zorgen voor de effecten van Semaphorine-Plexine signaling in verschillende hersengebieden en ontwikkelingsstadia. Als laatste is er gekeken of Semaphorines en Plexines betrokken kunnen zijn bij ontwikkelingsziekte. Dit proefschrift draagt bij aan een beter begrip van de complexe signalering van Semaphorines en Plexines tijdens de aanleg van zenuwbanen en axon-integratie welke ten grondslag liggen aan een gezonde hersenontwikkeling.