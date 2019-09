Promotie: De chirurgische behandeling van hypertensie

Primair hyperaldosteronisme (PA), is de meest voorkomende vorm van secondaire hypertensie en wordt veroorzaakt door een te hoge productie van het hormoon aldosteron door een of beide bijnieren. In circa 5% van de patiënten met hypertensie is PA de oorzaak. Aangezien 22% van de wereldwijde volwassen populatie hypertensie heeft, zou dit betekenen dat circa 1 op de 100 volwassenen lijdt aan PA. PA kenmerkt zich door ernstige en therapie resistente hypertensie. PA zorgt voor verlittekening in de vaten, het hart of de nieren met ziektes zoals een hartinfarct, hartfalen, nierfalen of een herseninfarct als gevolg.

PA kan worden behandeld met een relatief kleine kijkoperatie met weinig complicaties. In de huidige literatuur is echter onvoldoende bekend over wat het precieze effect is van een operatie op de bloeddruk. Daarom wordt in dit proefschrift gefocust op de resultaten van de chirurgie behandeling van PA in de hedendaagse praktijk. De resultaten tonen dat meer dan 90% van de patiënten na de operatie een daling in bloeddruk en/of antihypertensiva heeft, meer dan een kwart was volledig genezen van de hoge bloeddruk en daarnaast was in 31% van de patiënten de bloeddruk normaal maar hadden zij daar nog wel enkele antihypertensiva voor nodig.

Dit proefschrift toont een goed effect van een operatie bij patiënten met hypertensie als gevolg van PA. Daarnaast wordt in dit proefschrift onderzocht hoe we in de toekomst deze resultaten kunnen verbeteren met als doel het verminderen van de cardio/cerebrovaculaire morbiditeit en mortaliteit als gevolg van PA.