Promotie: De behandeling van gewrichtsslijtage door middel van een gereguleerde lokale afgifte van medicijnen vanuit in het gewricht geinjecteerde geneesmiddelafgiftesystemen

Mijn onderzoek heeft zich gericht op de behandeling van artrose (gewrichtsslijtage) door middel van injecteerbare biomaterialen. Artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening en lijdt tot pijn en functiebeperking van het aangedane gewricht. Wij als orthopeden hebben deze patiënten tot nu toe helaas weinig anders te bieden dan het plaatsen van een gewrichtsvervangende prothese. Echter, dit is een grote operatie met een aanzienlijke kans op complicaties, daarnaast gaat een prothese gemiddeld zo’n 15 jaar mee waarna een patiënt vaak opnieuw geopereerd moet worden om de prothese te vervangen. Daarom wordt er veel onderzoek gedaan naar andere, niet-chirurgische, behandelopties.

In ons onderzoek presenteren wij 2 verschillende biomaterialen, monospheres en hydrogels, welke in het aangedane gewricht geïnjecteerd kunnen worden. Deze biomaterialen beschikken de eigenschap dat je er medicijnen in kunt verpakken, welke langzaam worden afgegeven in het gewricht. Ik heb in mijn onderzoek aan kunnen tonen dat beide materialen zeer geschikt zijn voor het gebruik in gewrichten, en dat ze een lange en gelijkmatige afgifte van het medicijn bewerkstellingen zonder schadelijk te zijn voor het gewricht of de rest van het lichaam. De materialen hebben een grote potentie om in de toekomst doorontwikkeld te worden naar een behandeling van artrose.