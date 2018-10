Promotie: De aanmaak van oppervlaktesuikers is een therapeutisch doelwit voor de bestrijding van streptokokkeninfecties

Wereldwijd vallen elk jaar miljoenen doden ten gevolge van een infectie door de groep A streptokokkenbacterie, vooral in ontwikkelingslanden. Ondanks dat de momenteel beschikbare antibiotica nog steeds effectief zijn tegen de groep A streptokokkenbacterie, is deze effectiviteit niet altijd voldoende in gevallen van snel ontwikkelende, invasieve ziekten zoals het vleesetend syndroom. Daarnaast is de waargenomen trend van snelle toename van antibioticumresistentie in andere bacteriën zorgwekkend. Wetenschappers richten zich daarom op het ontwikkelen van een vaccin ter voorkoming van groep A streptokokkeninfecties. Een potentieel interessant doelwit voor de ontwikkeling van zowel vaccins als nieuwe antibiotica is een karakteristiek suiker op het oppervlak van deze bacterie, welke essentieel is voor het overleven van de bacterie en zijn ziekmakend vermogen.

In dit proefschrift beschrijf ik de functie van de enzymen die betrokken zijn bij de aanmaak van rhamnose, een suikerbouwsteen welke een essentieel onderdeel is van het oppervlaktesuiker van de groep A streptokok. Bovendien heb ik chemische stoffen getest die de aanmaak van rhamnose remmen. Eén stof in het bijzonder was veelbelovend en heeft de potentie om doorontwikkeld te worden tot een nieuw soort antibioticum. Daarnaast heb ik bestudeerd hoe dit oppervlaktesuiker, nadat het is aangemaakt aan de binnenkant van de cel, naar de buitenkant wordt getransporteerd over het celmembraan door middel van twee eiwitten die samen een transportersysteem vormen. Ook dit proces zou een goed doelwit kunnen zijn voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Deze bevindingen zijn actueel gezien de opvallende toename van groep A streptokokkeninfecties zoals roodvonk in westerse landen.