Promotie: CTGF in fibrose en lymphangiogenese

Lymfangiogenese, ofwel vorming van nieuwe lymfvaten, is geassocieerd met peritoneaal fibrose (PF). Bij PF spelen de groeifactoren transforming growth factor-β (TGF-β) en connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) een belangrijke rol. Zo kan TGF-β de expressie van vascular endothelial growth factor (VEGF-C) stimuleren in peritoneale mesotheelcellen en leidt remming van TGF-βtot verlaging van VEGF-C expressie en lymfangiogenese. CTGF is ook geassocieerd met peritoneale lymfangiogenese en remming van peritoneale lymfangiogenese leidt tot verbetering van ultrafiltratiefalen in experimentele PF modellen.

Lymfangiogenese, TGF-β, CTGF en VEGF-C zijn ook geassocieerd met nierfibrose. Remming van TGF-β signalering onderdrukt lymfangiogenese in het unilaterale ureterobstructiemodel voor nierfibrose (UUO). Hoewel CTGF direct aan VEGF-C kan binden en hiermee de VEGF-C geïnduceerde groei van lymfendotheelcellen kan remmen, leidt CTGF knockdown in UUO tot een lagere VEGF-C expressie en tot minder lymfangiogenese.

Veroudering heeft belangrijke effecten op de reactie van de nier op schade. In geobstrueerde nieren van oude muizen is minder fibrose aanwezig dan van jonge muizen en dit is geassocieerd met een hogere expressie van bone morphogenetic protein (BMP) 6 en een lagere expressie van CTGF. CTGF is ook belangrijk bij het ontstaan van fibrose in getransplanteerde nieren. De tubulointerstitiële expressie van CTGF in nierbiopten bij niertransplantatiepatiënten met een goede nierfunctie op 3 maanden is een onafhankelijke voorspeller voor het ontstaan van interstitiële fibrose na 5 jaar.

Met de identificatie van CTGF als belangrijke factor in peritoneaal- en nierfibrose, alsmede in lymfangiogenese, kunnen nieuwe therapieën ontwikkeld worden voor patiënten met nierziekten en patiënten die peritoneaal dialyse ondergaan.