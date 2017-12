Promotie: CT kan COPD identificeren en karakteriseren

“Chronische obstructieve longziekte” (COPD) is een chronische longziekte welke zich kenmerkt door pulmonale klachten zoals chronische hoest, kortademigheid en het opgeven van slijm. De belangrijkste risicofactor is roken. Ten gevolge van de sigarettenrook ontstaat een ontstekingsreactie in de longen. Daarbij kan emfyseem ontstaan, dat zich kenmerkt door destructie van de longblaasjes en luchtwegziekte wat zich kenmerkt door chronische ontsteking. Om COPD vast te stellen wordt een longfunctietest gebruikt. Deze test is echter niet in staat om de verschillende kenmerken van COPD, emfyseem en luchtwegafwijkingen, van elkaar te onderscheiden. Dit is belangrijke informatie, want een patiënt met overwegend emfyseem behoeft een andere behandeling dan een patiënt met overwegend luchtwegontstekingen. Met behulp van een Computer Tomografie (CT)-scan kan dit wel worden beoordeeld en gemeten. Een CT-scan creëert met behulp van rongenstraling dwarsdoorsnede-plaatjes van het lichaam en dus ook van de longen. Hiermee kunnen kenmerken van COPD (vroegtijdig) herkend en automatisch gemeten worden. Dit proefschrift beschrijft verschillende CT-technieken die gebruikt kunnen worden om COPD te herkennen. De toepasbaarheid is tweevoudig. Ten eerste kunnen CT-biomarkers gebruikt worden in de identificatie van longafwijkingen in een vroeg stadium, nog voordat de longfunctietest afwijkend is en er wordt gesproken van COPD. Dit faciliteert vroege diagnose en preventie van verdere schade. Ten tweede kunnen deze CT-biomarkers gebruikt worden voor het herkennen van verschillende subtypen van COPD. Hiermee komt gepersonaliseerde behandeling binnen handbereik. Hiermee hebben rokers zonder COPD alsook patiënten met meer gevorderd COPD, voordeel van de ontwikkelingen in CT-kwantificatie, met gepersonaliseerde behandeling als gevolg.