Promotie: Creëren van mogelijkheden voor kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking

Fitkids, creëren van mogelijkheden voor kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking

In Nederland groeien 1.3 miljoen kinderen en adolescenten op met een chronische ziekte of beperking. Deze kinderen zijn minder actief in het dagelijks leven en daardoor minder fit in vergelijking met leeftijdsgenootjes zonder chronische ziekte of beperking. Deze lagere mate van fysieke fitheid heeft negatieve consequenties voor de gezondheid. Fitkids is een fitness- en oefenprogramma dat geïmplementeerd is in 165 (kinder)fysiotherapiepraktijken in Nederland. Fitkids heeft als doel het verbeteren van de fysieke en mentale conditie van kinderen met een chronische ziekte of beperking. Het uiteindelijke doel is dat kinderen meer gaan bewegen, waarbij de focus ligt op doorstroom naar een sportvereniging. Het onderzoek beschreven in het proefschrift toont dat Fitkids positieve effecten heeft op de fysieke fitheid, het functioneel inspanningsvermogen en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen en adolescenten met een chronische ziekte of beperking.

Een tweede doelstelling van dit proefschrift was het onderzoeken van de klinimetrische eigenschappen van de Fitkids Treadmill test (FTT) en het opstellen van geslachts- en leeftijdsgerelateerde referentiewaarden voor deze test. Aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuwe maximale inspanningstest was het feit dat reeds bestaande maximale inspanningstesten die uitgevoerd worden op een loopband veelal niet bruikbaar zijn in de klinische praktijk van een (kinder)fysiotherapeut. De resultaten tonen aan dat de FTT een valide en reproduceerbare inspanningstest is bij gezonde kinderen en adolescenten en dat de FTT bruikbaar is in diverse patiëntengroepen. De geslachts- en leeftijdsgerelateerde referentiewaarden die zijn opgesteld in dit proefschrift kunnen gebruikt worden om het behaalde resultaat op FTT te interpreteren.

Ten aanzien van het meten van fysieke activiteit hebben we de toepasbaarheid van de Activ8 in de klinische praktijk onderzocht. De Activ8 is een valide meetinstrument om dagelijkse fysieke activiteiten van kinderen met een chronische ziekte of beperking te meten. De resultaten tonen dat het gebruik van een activiteitenmonitor van toegevoegde waarde is t.o.v. het gebruik van vragenlijsten om dagelijkse fysieke activiteit te meten. Tegelijkertijd moeten er stappen worden genomen om activiteitenmonitors, de plek van dragen en de manier van bevestigen te optimaliseren voor gebruik in de kinderfysiotherapie.