Promotie: Consequences of the Three-Dimensional Pathoanatomy of Adolescent Idiopathic Scoliosis

Scoliose is een 3D vervorming van de wervelkolom en romp met ernstige gevolgen voor de patiënt, zoals een verminderd zelfbeeld en pijn. Indien er sprake is van een ernstige scoliose is invasieve behandeling nodig. In de meeste gevallen wordt er geen oorzaak gevonden en daarom wordt dit type 'idiopathisch' genoemd. Het meest voorkomende type, de adolescente idiopathische scoliose (AIS), ontwikkelt zich bij vooraf gezonde kinderen, tijdens de vroege puberteit en betreft 1-4% van de adolescenten, meestal meisjes. Ondanks uitgebreid onderzoek, is de exacte oorzaak van idiopathische scoliose nog steeds onduidelijk.

De houding van de mens verschilt van alle andere dieren. Het bekken, als basis van de wervelkolom, verschilt tussen patiënten met AIS en kinderen zonder scoliose, maar ook tussen verschillende scoliosetypen, wat een rol in het ontstaan van de scoliose suggereert. De 3D vervorming van de wervelkolom in AIS is voornamelijk gelokaliseerd in de tussenwervelschijven en in mindere mate in de wervellichamen en lijkt daarom meer een resultaat van de scoliose, dan de oorzaak. Daarnaast is in dit proefschrift beschreven dat de echografische metingen van de wervelkolom uitstekend correleren met de radiografische metingen. Hierdoor is echografie een potentieel alternatief voor röntgenfoto’s om zo de blootstelling aan schadelijke ioniserende straling te verminderen.

Kennis van de morfologie, zoals beschreven in dit proefschrift, is van essentieel belang voor het begrijpen van de ontstaanswijze, correcte interpretatie van de beeldvorming en het adequaat plannen van de behandeling van scoliose.