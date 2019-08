Promotie: Consequences of chromosome segregation errors

Het is algemeen aangetoond dat afwijkende chromosoom aantallen zeer schadelijke gevolgen hebben voor gezonde cellen. Een voorbeeld hiervan is dat slechts weinig chromosomale afwijkingen levensvatbaar zijn. De overgrote meerderheid van tumoren is echter aneuploïde. Om enig inzicht te krijgen in het begrijpen van een dergelijke paradox, hebben we ons in dit proefschrift eerst gericht op de onmiddellijke gevolgen van aneuploïdie in normale cellen. We hebben een systeem gegenereerd om aneuploïde cellen te genereren en we hebben drie factoren ontdekt die de tolerantie voor aneuploïdie beïnvloeden:

- De mate van geïnduceerde aneuploïdie bleek een bepalend kenmerk te zijn.

- Het verliezen van chromosomen werd minder goed verdragen dan het verkrijgen van extra chromosomen.

- Numerieke afwijkingen van hele chromosomen konden worden getolereerd, terwijl het verkrijgen of verliezen van delen van chromosomen dat niet waren.

Interessant is dat we ook ontdekten dat het gen dat bekend staat als de bewaker van het genoom een ​​cruciale rol speelt bij de tolerantie, specifiek gerelateerd aan deze drie beschreven factoren. We zagen dat het verlies van p53 de tolerantie verhoogde voor extreme aneuploïdie, voor het verliezen van chromosomen en voor het verliezen of verkrijgen van delen van chromosomen. Omdat het al bekend is dat de meeste tumoren geen functionele p53 meer hebben, kunnen de uitkomsten beschreven in dit proefschrift helpen bij het begrijpen van het verschil in tolerantie voor aneuploïdie tussen gezonde en tumorcellen.

Bovendien komt het in kankercellen vaak voor dat een of enkele chromosomen zich niet bij een van de dochterkernen voegen en een zogenaamde micronculeus vormen. We toonden aan dat defecten die vroeg plaatsvinden in een micronucleus de kans vergroten dat ze in daar opeenvolgende divisies als micronucleus blijven bewaard, in plaats van opnieuw te worden opgenomen in de celkern. Dit kan worden gezien als een beschermend mechanisme welke de opname van chromosomen in micronuclei vertraagt. Hoewel we geen gemeenschappelijke oorzaak konden vinden, toonden we bovendien aan dat massale DNA-schade in micronuclei samenvalt met de accumulatie van een molecuul dat deel uitmaakt van de inflammatoire immuunrespons (cGAS). Ten slotte hebben we ons ook gericht op de langdurige gevolgen voor cellen die een abnormale hoeveelheid chromosomen herbergen, een staat die in de meeste kankercellen wordt aangetroffen: chromosomale instabiliteit (CIN). CIN verwijst naar cellen die bij elke ronde van celdeling segregatiefouten ondergaan. Hoewel sommige publicaties hebben aangetoond dat aneuploïdie de onderliggende oorzaak van een dergelijke instabiliteit zou kunnen zijn, werd dit oorzakelijk verband niet volledig begrepen. We ontdekten dat aneuploïdie op zichzelf niet tot CIN leidt. Interessant is dat we hebben aangetoond dat het verkrijgen van extra chromosomen instabiliteit kan veroorzaken, terwijl het verliezen van chromosomen dat niet veroorzaakt. Bovendien correleerden de niveaus van CIN ook met een groeiachterstand van de cellen. Cellen die meer DNA bevatten, vertoonden een groter proliferatiedefect. Hoewel verder onderzoek nodig is om een ​​dergelijke hypothese te bevestigen, is onze hypothese dat het verkrijgen van chromosomen of stukjes chromosomen kan leiden tot fysiologische stress in cellen, welke kunnen resulteren in CIN.

Samenvattend hebben we in dit proefschrift een bijdrage geleverd aan het begrijpen van hoe cellen afwijkende chromosoom aantallen en micronuclei tolereren.