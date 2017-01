Promotie: Computermodellen voor het combineren van verschillende soorten juridisch bewijs

Sluitend bewijs is essentieel voor een goede rechtsgang. Het combineren van verschillende bewijsstukken kan echter discussies opleveren over de interacties tussen de sporen onderling en met de conclusie van het onderzoek. Ook is het vaak niet duidelijk hoe kwantificeerbare sporen, zoals vingerafdrukken, gecombineerd moeten worden met niet-kwantificeerbare sporen, zoals getuigenverklaringen. De hierdoor ontstane verwarring heeft al meermaals geleid tot juridisch dwalen, zoals in de bekende zaak tegen Lucia de B.

Communicatiekloof

Er lijkt een communicatiekloof te bestaan tussen juridische en forensische experts. Waar juristen gewend zijn aan argumentatief redeneren, kwantificeren forensische experts onzekerheden in kansen. De rol van numerieke analyse als bewijs in de rechtszaal is daardoor onder vuur komen te liggen. Er is echter een onderliggend probleem: zowel juridische als forensische experts gaan op verschillende manieren om met de onzekerheid die bewijsstukken met zich meebrengen. Argumentatieleer en kansanalyses bieden twee verschillende perspectieven op onzekerheid in bewijs. Promovendus Sjoerd Timmer combineerde deze twee aspecten van bewijs in een poging de werelden van juridische en forensische experts dichter bij elkaar te brengen.

Vertaalmethoden

Voor zowel argumentatief als kansmatig redeneren bestaan computationele modellen. Als input hebben zulke modellen over het algemeen bewijsstukken en redeneerregels (in het geval van argumentatiesystemen) of tabellen met numerieke afhankelijkheden (in het geval van kansredeneren). Op basis van die input kan het model conclusies genereren, al dan niet voorzien van een numerieke betrouwbaarheid. Timmer onderzocht vertaalmethoden die als brug kunnen dienen tussen deze twee modellen. Zo’n vertaalmethode kan argumentatief gepresenteerd bewijs omzetten naar iets dat bruikbaar is in een kansmatige analyse, en andersom. Timmer hoopt met deze aanpak een bijdrage te leveren aan een beter begrip van kansbewijs in rechtzaken.