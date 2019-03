Promotie: Computational modeling of hemodynamics for surgical planning and device development

De mechanische koppeling tussen de bloedstroom en de vaatwand is een essentieel onderdeel van het hart- en vaatstelsel. Verscheidene mechanismen zijn geïdentificeerd waarmee veranderingen in het hart en de vaatwand worden veroorzaakt als gevolg van de bloedstroom. Daarbij zijn verstoringen in de bloedstroom gevonden die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Om de effecten van de bloedstroom op het vaatstelsel te kunnen bestuderen zijn zeer gedetailleerde analyses nodig. Computational fluid dynamics (CFD) modellen bieden een unieke kans om deze analyses te produceren, aangezien de CFD-modellen hemodynamica kunnen berekenen in meer detail dan klinische tests. In dit proefschrift worden patiënt-specifieke CFD-modellen gebruikt om de oorzaak van verschillende hart- en vaatziekten te onderzoeken en de selectie van chirurgische procedures en hulpmiddelen te ondersteunen.