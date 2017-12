Promotie: Complexe zorg voor complex eczeem bij kinderen

Dit proefschrift toont in een gerandomiseerd klinisch onderzoek aan dat een intensieve persoonlijke, integratieve, multidisciplinaire behandeling (PIM) effectief is voor de meeste kinderen met moeilijk behandelbaar constitutioneel eczeem (CE). Hooggebergtebehandeling gedurende zes weken in Davos (op 1560 m) heeft geen toegevoegde waarde op de lange termijn, 6 maanden na terugkomst, maar wel op de korte termijn, vergeleken bij een zes weken durende intensieve poliklinische PIM behandeling in Nederland. CE is een chronische sterk jeukende huidziekte met een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven van kinderen en hun ouders. Kinderen met moeilijk behandelbaar CE vormen een kleine, heterogene groep die niet zoals verwacht reageren op de ingezette behandeling. Voor deze kinderen (8-18 jaar) is een PIM behandelprogramma opgezet waarbij aandacht is voor het omgaan met ziekte en therapie door het kind met CE en zijn ouders, voor psychosociale factoren en behandeling van co-morbiditeit (astma, hooikoorts, voedselallergie). Het is belangrijk om aandacht aan al deze factoren te besteden omdat ze de te behalen ziekte controle direct beïnvloeden. Omdat maar een klein deel van de kinderen met CE moeilijk behandelbaar is, stellen we voor om deze kinderen te evalueren en te behandelen in een beperkt aantal expert centra met speciale interesse en ervaring in de behandeling volgens PIM. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat kinderen met moeilijk behandelbaar CE succesvol behandeld konden worden met een PIM benadering.