Promotie: Complexe samenwerking microtubuli, Golgi-apparaat en centrosoom

In zijn proefschrift laat Jingchao Wu zien dat er een complexe samenwerking bestaat tussen microtubuli, het Golgi-apparaat en het centrosoom om de architectuur van de cel te reguleren. Zoals het skelet een belangrijk onderdeel is van het menselijk lichaam, zo bezitten ook cellen een skelet. Dit celskelet bestaat uit filamenten, zoals de microtubuli, die de structuur van cellen ondersteunen, maar ook essentieel zijn tijdens celdeling en celmigratie. Microtubuli zijn lange microscopisch kleine buisjes die de cel onder meer gebruikt voor transport. Het bestuderen van microtubuli is niet alleen fundamenteel maar ook medisch interessant, omdat deze structuren een aangrijpingspunt zijn voor therapieën tegen kanker.

Microtubuli kunnen door verschillende organellen van de cel georganiseerd worden. De bekendste is het centrosoom, die microtubuli radiaal symmetrisch organiseert. Recentelijk is ontdekt dat het Golgi-apparaat ook microtubuli organiseert, maar dan asymmetrisch. Wu maakte een uitgebreide analyse van de interacties tussen microtubuli en het Golgi-apparaat. Met microscopie, CRISPR/Cas9-technieken, biochemische en celbiologische experimenten ontrafelde hij op systematische wijze de complexe organisatie van microtubuli aan het Golgi-apparaat. Zo laat hij zien dat de nucleatie (nieuwvorming door binding van onderdelen) en verankering van microtubuli aan het Golgi-apparaat tot twee verschillende moleculaire processen behoren, die afhankelijk zijn van samenwerking tussen verschillende typen microtubulus-bindende eiwitten. Het Golgi-apparaat en het centrosoom blijken redundant aan elkaar te kunnen functioneren en gaan competitie aan om de nucleatiefactoren van een microtubulus. Verder laat Wu zien dat de verankering van microtubuli aan het Golgi-apparaat belangrijk is voor celpolarisatie, migratie van kankercellen en de ontwikkeling van bloedvaten.