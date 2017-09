Promotie: Comorbiditeiten zoals diabetes, hypertensie en botontkalking komen vaak voor bij de Ziekte van Parkinson

De voortschrijdende vergrijzing laat een toename van het aantal comorbiditeiten (tegelijkertijd meerdere aandoeningen) per patiënt zien. Van den Bos vond in haar onderzoek dat belangrijke en veel voorkomende (ouderdomsgerelateerde) comorbiditeiten zoals diabetes, hypertensie en botontkalking veel voorkomen bij de Ziekte van Parkinson. Dit vraagt om een aanpak waarbij de patiënt centraal staat, in plaats van de huidige gefragmenteerde ziekte-specifieke aanpak.

Een deel van het voorkomen van comorbiditeiten en het voorkomen van de Ziekte van Parkinson wordt verklaard door een direct causaal verband tussen de ziektes, te weten; 1) hypertensie en het ontwikkelen van de Ziekte van Parkinson bij vrouwen en 2) type 2 diabetes en het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson. Een ander deel wordt verklaard door overeenkomstige pathofysiologische processen, zoals inflammatie (ontsteking), en gedeelde risicofactoren.

Er zijn nog veel vragen niet beantwoord. Daarom pleit Van den Bos ervoor dat er in de toekomst meer onderzoek moet plaatsvinden naar het voorkomen van comorbiditeiten en de ziekte van Parkinson, gebruik makend van een toename van genetische data en vooruitstrevende epidemiologische technieken. Hierbij moet volgens haar de nadruk liggen op het aantonen van causaliteit en onderliggende pathofysiologische processen. Ook dient er bij het includeren in studies en het opstellen van richtlijnen meer rekening gehouden te worden met patiënten met comorbiditeiten. Maar vooral bepleit zij een aanpak waarbij de patiënt centraal staat, in plaats van de huidige gefragmenteerde ziekte-specifieke aanpak.