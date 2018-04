Promotie: Comorbiditeit bij hart- en vaatziekten

Preventie van risicofactoren (zoals stoppen met roken) en preventieve medicatie hebben er voor gezorgd dat het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten is afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de leeftijd waarop patiënten hart- en vaatziekten krijgen flink is gestegen. Daarnaast is ook de levensverwachting van verscheidende chronische ziekten toegenomen, zoals bij verschillende typen kanker, waardoor deze patiënten de leeftijd bereiken waarop ze een verhoogd risico hebben om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Dit samen betekent dat een groeiend aantal mensen gedurende hun leven meer tijd heeft om verschillende ziekten te ontwikkelen.

Het hebben van een andere ziekte naast een index ziekte wordt comorbiditeit genoemd. Dit fenomeen brengt uitdagingen met zich mee voor zowel de patiënt als de gezondheidszorg. In dit proefschrift hebben we comorbiditeit bij hart- en vaatziekten onderzocht. Daartoe maakten we gebruik van verschillende grote registraties, zoals ziekenhuisopnameregister, doodsoorzakenregister, Julius HuisartsenNetwerk en van een groot cohort onderzoek: het LifeLines cohort onderzoek.

Eerst hebben we het vóórkomen van comorbiditeit bij patiënten met hart- en vaatziekten in de algemene populatie, huisartsenpopulatie en de ziekenhuispopulatie in kaart gebracht. Tevens onderzochten we de mogelijke relatie tussen de behandeling voor borstkanker en het ontstaan van hart- en vaatziekten (= comorbiteit voortkomend uit behandeling voor een andere ziekte). Tenslotte onderzochten we de consequenties van comorbiditeit met betrekking tot de hoeveelheid pillen die worden voorgeschreven en de kwaliteit van leven van patiënten met hart- en vaatziekten en comorbiditeit.