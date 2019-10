Promotie: Cognitive impairment in type 2 diabetes: Opportunities for diagnosis, prevention and management

In Nederland hebben momenteel honderdduizenden 70-plussers type-2-diabetes, de verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen. Mensen met type-2-diabetes hebben een verhoogd risico op cognitieve stoornissen, denk hierbij aan problemen met hun geheugen, met concentreren en plannen maken, tot dementie aan toe. We onderzochten de impact van cognitieve stoornissen op het leven van mensen met type-2-diabetes. We vonden dat deze mensen, naast het bekende verhoogde risico op hart- en vaatziekten en overlijden, twee keer zoveel depressieve klachten hebben en vaker buiten kantooruren naar de huisartsenpost of de Eerste Hulp gaan. We concluderen dat het kwetsbare mensen zijn die waarschijnlijk baat hebben bij een aangepaste behandeling van hun diabetes. Daarnaast zochten we naar mogelijkheden ter voorkoming van cognitieve stoornissen bij mensen met type-2-diabetes. Naast al bekende risico factoren, vonden wij een verband tussen zowel lage als hoge gemiddelde bloedglucosespiegels en slechter cognitief functioneren, met verschillen tussen leeftijd en geslacht. Tenslotte richtten we ons op de vraag: ‘hoe kan je als huisarts cognitieve stoornissen het beste vaststellen?’. Tot nu toe krijgt iedereen die met geheugenklachten bij de huisarts komt dezelfde test, de MMSE. Door te werken met drie verschillende testen (Kloktekentest, MoCA, MMSE) waarbij de test afhangt van de kans op de aanwezigheid van een stoornis kunnen mensen een nauwkeuriger antwoord krijgen op de vraag of er bij hen sprake is van een cognitieve stoornis. Verder konden we aantonen dat de ‘Test-Your-Memory’ en ‘Self-Administered-Gerocognitive-Examination’ geschikte testen zijn om cogniteve stoornissen bij oudere mensen met diabetes actief op te sporen.