Promotie: Clinical utility of dual energy CT in gout

Jicht is gekenmerkt door urinezuur afzetting en is geassocieerd met beschadiging van gewrichten en cardiovasculaire morbiditeit; een vroegtijdige diagnose, behandeling en screening op cardiovasculaire morbiditeit zijn belangrijk.

Een nieuwe techniek om jicht aan te tonen is de Dual-Energy-CT (DECT). Dit is een patiëntvriendelijke techniek dat geen contrast vloeistof gebruikt.

Uit deel I van dit proefschrift concluderen we dat DECT toegevoegde waarde heeft bij de classificatie van jicht, vooral wanneer het onderzoek op urinezuurkristallen in de gewrichtsvloeistof negatief is. Deze negatieve resultaten kunnen fout- negatief zijn, door een "sampling" fout (onjuiste plaatsing van de naald in het gewricht, of bij urinezuurafzetting buiten het gewricht, bijvoorbeeld op pezen rond het gewricht) of door een onjuiste techniek van onderzoek op urinezuurkristallen in de gewrichtsvloeistof. De toegevoegde waarde op groepsniveau van DECT lijkt minder bij patiënten met een korte duur van gewrichtssymptomen. Toch is de waarde van DECT dan ook niet te verwaarlozen, gezien het feit dat 93% van deze patiënten met korte duur van gewrichtssymptomen, als zij voldoen aan de classificatie voor jicht, urinezuurafzetting had in/aan enkels/voeten.

Deel II van dit proefschrift bevestigt de associatie van jicht met cardiovasculaire comorbiditeit. Op het moment van het stellen van de diagnose jicht zijn de urinezuur afzettingen op DECT al geassocieerd met een voorgeschiedenis van cardiovasculaire ziekte. Bovendien, had tweederde van de pas gediagnosticeerde jichtpatiënten een hoog of zeer hoog cardiovasculair risico. De aanwezigheid van jicht moet artsen aanzetten om cardiovasculaire risicofactoren (bijvoorbeeld hypertensie en hyperlipidemie=verhoogd vetgehalte in bloed) te screenen, en zo nodig te behandelen.