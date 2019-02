Promotie: Clinical target volume definition in laryngeal and hypopharyngeal cancer

Bij radiotherapie van het hoofd-halsgebied, en daarmee ook de larynx en hypofarynx, is het belangrijk om nauwkeurig te bepalen hoever de tumor zich uitbreidt. Wanneer de uitbreiding van de tumor wordt onderschat, dan zal de tumor na een bestralingsbehandeling mogelijk terug komen. Echter, wanneer de uitbreiding van de tumor overschat wordt, en daarmee het bestraalde gebied te groot is, kan de patiënt hiervan nadelige bijwerkingen ondervinden. In dit promotieonderzoek daarentegen, werd de uitbreiding nauwkeurig bepaald aan de hand van microscopische opnamen van de tumor en werd de uitbreiding vergeleken met het omlijnde tumor volume op de klinische beelden, van zowel CT, MRI als FDG-PET afbeeldingen van de patiënt. De microscopische opnamen konden verkregen worden na volledige verwijdering van de larynx en/of hypofarynx. De patholoog heeft vervolgens de tumor omlijnd op deze microscoop beelden. Van deze omlijningen is een 3D-reconstructie gemaakt van het tumorvolume. Door deze 3D-reconstructie te vergelijken met het zichtbare tumordeel op de klinische beelden van de patiënt, kon worden bepaald met welke veiligheidsmarge het zichtbare tumordeel moet worden uitgebreid om ook het niet zichtbare tumor deel mee te nemen in de bestraling. De verschillende afbeeldingstechnieken (CT, MRI en PET) vereisen hierbij ieder verschillende marges. Voor PET-beelden is automatisch het zichtbare tumordeel bepaald, hierbij was de gebruikte methode ook van invloed op het te bepalen tumor volume. De aanpassing van de veiligheidsmarge op basis van de gebruikte beelden of de omlijningsmethode is van groot belang om de tumoruitbreiding zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.