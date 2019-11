Promotie: Clinical implications of geriatric impairments in chronic kidney disease Frailty, falls, fractures and functional decline

De Nederlandse bevolking vergrijst. Dit zie je ook terug in de patiëntengroep met nierfalen, waarbij op dit moment meer dan de helft van de patiënten 65 jaar of ouder is. Deze oudere groep patiënten is vaak anders dan de jongere patiënten; waar het bij de jongere patiënten vaak gaat om één ziekte en voornamelijk ziekte gerelateerde klachten op de voorgrond staan, gaat het bij de oudere patiënt vaak om meerdere ziektes met daarbij ook vaak klachten die niet per se gerelateerd zijn aan één specifieke ziekte, zoals bijvoorbeeld vallen, functionele achteruitgang en geheugenproblematiek. De variatie tussen ouderen is echter groot: waar de ene 80-jarige nog actief en zelfstandig is en geen geriatrische problemen heeft, kan de andere 80-jarige sterk afhankelijk zijn van zorg en meerdere geriatrische problemen hebben. Het bestaan van deze geriatrische problematiek kan potentieel invloed hebben op de prognose van deze patiënten en kan daardoor ook invloed hebben op het beslisvormingsproces ten aanzien van de start van dialyse.

Het doel van dit proefschrift was om de prevalentie en het beloop van geriatrische problemen en hun relatie met uitkomsten te onderzoeken bij patiënten met nierfalen.