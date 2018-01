Promotie: Classing it up to get noticed: MHC class 1 antigen display in dendritic cells and neuroblastoma

In dit proefschrift heb ik het proces van antigeen presentatie onderzocht in twee verschillende type cellen, namelijk dendritische cellen en neuroblastoom tumorcellen.

Een antigeen is een stukje eiwit dat wordt herkend als lichaamsvreemd en waartegen een immuunreactie kan worden gestart. Antigenen worden in het lichaam door dendritische cellen (DC) opgespoord en opgeslokt. Het opgeslokte antigeen wordt binnenin de DC afgebroken tot kleinere stukjes (peptiden) die passen in het presentatiemolecuul MHC-1. Het peptide/MHC-1-complex baant vervolgens zijn weg naar het celoppervlak waar het zich presenteert aan “killer”-immuuncellen. Het proces waarin een antigeen wordt opgeslokt en afgebroken om te worden gepresenteerd in MHC 1 is uitermate belangrijk voor de activatie van de juiste immuunreactie. Ik heb onderzocht hoe dit proces te remmen is, hoe het bijdraagt in het groeiende immuunsysteem na stamceltransplantatie en hoe we het kunnen benutten voor een DC vaccin (tegen kanker).

Het type immuuncellen dat peptide/MHC-1-complexen op het celoppervlak van cellen kan lezen zijn de “killer”-cellen. Het gebruik van “killer”-cellen die specifiek zijn voor kanker is een groeiend veld binnen de kankertherapie. Neuroblastoom is een type kinderkanker dat zich uit in de sympathische zenuwcellen, vaak in de bijnier of langs de wervelkolom. Neuroblastoom tumorcellen weten “killer”-cellen te vermijden door geen MHC-1 tot expressie te brengen. Zonder MHC-1 is er geen antigeen presentatie en dus onmogelijk herkenning door “killer”-cellen. In hoofdstukken 6, 7 en 8 onderzoek ik de regulatie van MHC 1 in neuroblastoom. Dit is van belang om een effectieve “killer”-celgemedieerde immuuntherapie tegen neuroblastoom te kunnen ontwikkelen