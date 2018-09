Promotie: Circulerende immuuncellen kunnen risico op hart- en vaatziekten voorspellen

Hart- en vaatziekten (HVZ) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle wereldwijde sterfgevallen. Slagaderverkalking, de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten, ontstaat door te veel vet en een langdurige ontstekingsreactie in de bloedvaten. Cellen die betrokken zijn bij die ontstekingsreactie, immuuncellen, kunnen informatie geven over het risico op toekomstige hart- en vaatziekten.

We onderzochten deze immuuncellen bij mensen die een herseninfarct hebben gehad. Deze mensen hebben meer risico op een nieuw hart- of herseninfarct, maar niet iedereen krijgt dat ook daadwerkelijk. Daarom is het belangrijk om nauwkeurig te voorspellen welke patiënt in de toekomst veel of juist weinig risico heeft op een nieuw infarct.

We onderzochten verschillende soorten monocyten en lymfocyten. Monocyten konden niet voorspellen of mensen meer of minder risico hadden op een toekomstig hart- of herseninfarct. Patiënten met veel lymfocyten hadden echter minder risico op een toekomstig infarct.

Een ander deel van mijn onderzoek ging over de rol van immuuncellen bij vrouwen die in het verleden een zwangerschapsvergiftiging hebben gehad. Deze vrouwen hebben meer risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten. We onderzochten of een ander soort immuuncellen, namelijk neutrofielen, kon onderscheiden welke vrouwen kransslagaderverkalking hadden en welke niet. Onze resultaten suggereerden dat de neutrofielen daar weinig over konden vertellen.

Al lukt het niet met iedere immuuncel, we kunnen veel belangrijke informatie halen uit een simpele bloeddruppel. Bevestiging van onze bevindingen in andere onderzoeken is noodzakelijk, maar in de toekomst kunnen immuuncellen mogelijk risicopatiënten identificeren met slagaderverkalking.