Promotie: Circadiane Ritmes in Hart- en Vaatziekten. Van Pipet naar Patiënt.

De aarde draait in een periode van 24 uur om zijn eigen as. Het leven op deze planeet heeft als gevolg daarvan te maken met sterk wisselende omstandigheden. Om te anticiperen op deze dagelijkse veranderingen beschikken plant, dier en mens over een circadiane klok, die een groot gedeelte van de processen in ons lichaam aanstuurt. Deze rol beperkt zich niet tot het normale functioneren van ons lichaam; circadiane klokken en ritmes spelen een cruciale rol in het ontstaan van ziekte. In dit proefschrift hebben we onderzoek gedaan naar de rol van circadiane ritmes in hart- en vaatziekten. We hebben gevonden dat circadiane klokken en 24-uurs ritmes aanwezig zijn in (stam) cellen van het hart en een rol spelen in de schade die ontstaat na een hartinfarct. Daarnaast hebben we laten zien dat het mogelijk is deze ritmes in een celmodel te bestuderen en dat ze van belang zijn bij het ontstaan van gevaarlijke ritmestoornissen, waardoor het in de toekomst hopelijk mogelijk is met behulp van circadiane ritmes te voorspellen wie deze ritmestoornis krijgt. Het verschil tussen dag en nacht is groot.Kennis over hoe het lichaam anticipeert op dit verschil is niet alleen interessant, maar biedt de mogelijkheid ziekte te begrijpen, voorspellen en mogelijk te genezen.