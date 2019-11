Promotie: Chronic exercise-related leg pain: diagnosis and treatment in the armed forces

Onderbeenklachten komen veel voor in het leger. Daarom heeft de afdeling sportgeneeskunde van de Koninklijke Landmacht een langdurig onderzoeksprogramma opgezet om militairen met onderbeenklachten zo goed mogelijk te helpen. Het onderzoeksprogramma heeft geleid tot meerdere publicaties, van meerdere specialisten in medische vakbladen. Nu is een promotietraject afgerond door een Nederlandse sportarts, in samenwerking met sportartsen van een Amerikaanse militaire universiteit in Washington DC. De belangrijkste bevindingen in het proefschrift zijn: 1. Als een militair langdurig onderbeenklachten heeft, die weinig verbeteren met eerste algemene behandeladviezen, zoals rust, dan moet de behandelaar de patiënt vragen om hard te lopen op een loopband, zodat, de klachten worden opgewekt en een gedetailleerde diagnose kan worden gesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat militairen vaak meerdere diagnosen aan het onderbeen tegelijk hebben en dat de groep “Onderbeenklachten” nog verder onderverdeeld kan worden dan tot op heden gedacht. 2. De behandelvorm shockwave therapie voor onderbeenklachten aan het scheenbeenbot wordt door militaire patiënten zeer gewaardeerd, toch is er twijfel ontstaan of deze therapievorm echt werkt, of dat er sprake is van een placebo effect. 3. Technische loopscholing, het veranderen van hardlooptechniek is een therapievorm die zeer goed toepasbaar bij de meest voorkomende vormen van onderbeenklachten bij militairen. Het proefschrift geeft duidelijk aan welke aanwijzingen een therapeut moet gebruiken om de patiënten op een nieuwe manier, met minder belasting op de onderbenen, te laten hardlopen. Militairen moeten ook rennen op laarzen, daarom wordt ook loopscholing op laarzen besproken. Het is aangetoond dat de militairen na 10 maanden de loopscholing nog steeds grotendeels toepasten. Het aantal operaties voor chronische onderbeenklachten bij militairen is in de afgelopen jaren sterk gedaald (60-80%). Alhoewel niet onderzocht, is het zeer waarschijnlijk dat het aanleren van de nieuwe manier van hardlopen ook voor recreatieve, niet-militaire sporters een bijdrage kan leveren aan de behandeling en preventie van onderbeenklachten.