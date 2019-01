Promotie: Chemotherapy resistance mechanisms and targeted therapies in leukemia

Dit proefschift richt zich op hematologische kankers, onder andere leukemie. Voordat in de jaren vijftig van de vorige eeuw het eerste chemotherapeuticum was uitgevonden, was de diagnose leukemie een onherroepelijk doodsvonnis (een tumor van het bloed kan immers niet uit het lichaam gesneden worden). Chemotherapie heeft ervoor gezorgd dat hematologische maligniteiten behandeld konden worden. Echter, ondanks de verbetering die chemotherapie teweeg heeft gebracht, blijft de prognose van patiënten slecht. Een van de belangrijkste redenen voor de slechte prognose van patiënten met hematologische maligniteiten is chemotherapie resistentie, oftewel het ongevoelig zijn van de kanker voor chemotherapie. Het gevolg is dat tumoren niet genezen en snel weer terugkomen. Dit proefschrift heeft getracht oorzaken van chemotherapie resistentie in leukemie te identificeren, en onze kennis van resistentie-mechanismes te vergroten. Mijn onderzoek heeft getoond dat mutaties in de genen SETD2 en PPM1D chemotherapie resistentie in leukemie veroorzaken. Ik heb daarbij nieuwe behandelopties geïdentificeerd om deze chemotherapie resistente ziektes te behandelen: voor SETD2 mutante ziekte kunnen inhibitors van KDM4a of WEE1 gebruikt worden, voor PPM1D mutante ziekte een PPM1D inhibitor. Deze nieuwe targeted therapies bieden nieuwe behandel mogelijkheden voor typen leukemie waar nu geen goede behandel opties voor zijn. Daarnaast heb ik gevonden dat mutaties in het gen PPM1D hoogstwaarschijnlijk een verhoogd risico geven op therapie gerelateerde leukemie, een zeer agressieve ziekte die zich kan ontwikkelen na een behandeling met chemotherapie. De oorzaken van het ontstaan van therapie-gerelateerde is veelal onbegrepen, en gerichte behandelopties ontbreken. Mijn onderzoek geeft een verklaring voor de ontwikkeling van therapie-gerelateerde leukemie in patiënten die behandeld zijn, en biedt een nieuwe bheandeloptie voor mensen met een dergelijke ziekte. Daarnaast biedt het gebruik van een PPM1D inhibitor gedurende, of voor chemotherapy behandeling, de mogelijkheid om PPM1D mutante cellen selectief te doden. Deze nieuwe therapie zou in de toekomst niet alleen gebruikt kunnen worden om chemotherapie resistente leukemie te behandelen en te genezen, maar ook om therapie gerelateerde leukemie te voorkomen. Hiermee biedt het een nieuw soort kanker therapie: eentje die niet alleen geneest, maar ook voorkomt.