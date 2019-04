Promotie: Characterizing heterogeneity between cancer patients by integrating molecular data, imaging data and pre-existing knowledge

Kanker is een heterogene ziekte, elke tumor is anders. Het in kaart brengen van deze heterogeniteit kan in de toekomst meer gerichte kankerbehandelingen mogelijk maken. In dit onderzoek beschrijven we deze heterogeniteit in borstkanker en andere soorten kanker. Dit wordt gedaan door meerdere datatypen te integreren. Deze datatypen omvatten moleculaire data verkregen uit tumormateriaal, zoals genexpressie en DNA copynumberafwijkingen, en magnetic resonance imaging (MRI) beelden. Naast meerdere gegevenstypen integreren we ook de huidige biologische kennis.