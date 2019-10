Promotie: Characterization and manipulation of feeding-related neural circuits

In dit proefschrift worden bruggen geslagen tussen verschillende begripsniveaus in hersenwetenschappelijk onderzoek naar voedingsgerelateerd gedrag: we hebben getracht om de waarde van proefdieronderzoek voor humaan onderzoek aan te tonen en daarmee een brug te slaan tussen preklinisch en klinisch onderzoek, en tevens om een brug te slaan tussen microscopische en macroscopische benaderingen en resultaten, door beide toe te passen en waar mogelijk te combinerenen. Op deze manier is kennis over onderliggende moleculaire en cellulaire werkingsmechanismen gelinkt aan kennis over de organisatie en het functioneren van neurale netwerken. Dit heeft ons inzicht in hoe het brein voedingsgedrag reguleert verbreed en verdiept.

Zo hebben we gevonden dat in een gebied dat belangrijk is voor verzadiging, de insula, de activiteit langzaam stijgt naarmate een rat vaker een suikeroplossing proeft. Dit zou kunnen betekenen dat verzadiging langzaam ontstaat naarmate iets vaker geproefd wordt.

Verder hebben we een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee we specifieke projecties in het brein ‘aan’ kunnen zetten en kunnen meten wat de effecten hiervan op het hele brein zijn. Deze techniek toonde cellulaire basis van de indirecte maat van hersenactiviteit aan, zoals die gemeten wordt met functionele MRI. Deze kennis is ook toepasbaar op humane functionele MRI data.

Door daarnaast ook nog andere, microscopische en macroscopische, technieken toe te passen, hebben we reeds bestaande kennis bevestigd en verschillende nieuwe inzichten in de regulatie van voedingsgedrag verworven, zoals bijvoorbeeld dat de nucleus accumbens, onderdeel van het beloningssysteem, de motivationele aspecten van zin in zout eten medieert, maar niet de hedonische aspecten ervan.