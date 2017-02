Promotie: Cellulaire signaleringsmechanismes tijdens celpolarisatie

Veel celtypes vormen functioneel verschillende apicale (‘voor’) en basale (‘achter’) domeinen die belangrijk zijn voor de functie van de cel. Een voorbeeld van deze apicaal-basale polariteit is de enterocyt, die de deel uitmaakt van het darmepitheel. Dit celtype vormt een zeer gespecialiseerd apicaal domein, dat verantwoordelijk is voor opname van voedingsstoffen uit het darmkanaal, en een basaal domein, dat zorgt voor de afgifte van nutriënten aan het bloed.

In veel gevallen is het essentieel dat celpolarisatie beperkt blijft tot de vorming één enkel apicaal domein. In dit proefschrift laten we zien dat de vorming van één – en niet meer dan één - apicaal domein in enterocyten signalering door Cdc42 vereist. We identificeren verschillende mechanismes die Cdc42 signalering controleren tijdens polarisatie. Onder andere vinden we dat ATP8B1 de lokalisatie van Cdc42 controleert en daarmee nodig is om singulariteit in apicale membraanformatie te garanderen.

We laten zien dat PTEN, een eiwit dat het ontstaan van kanker remt, een functie heeft in het controleren van apicale membraangrootte. Ook identificeren we het mechanisme waardoor zeer op elkaar lijkende kleine GTPase eiwitten specifiek kunnen signaleren tijdens de vorming van een apicaal membraan.

Kortom, we beschrijven nieuwe signaleringsmechanismes die bijdragen aan het doorbreken van cellulaire symmetrie. Specifiek zijn deze mechanismen betrokken bij de clustering van het apicale membraan, het naleven van singulariteit in apicaal domeinspecificatie en de vorming van microvilli. Hiermee bieden we fundamentele inzichten in de organisatie van polariteitssignalering en de mechanismes van weefselvorming.