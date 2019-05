Promotie: Cell fate dynamics in intestinal homeostasis and cancer

Samenvattend hebben onze studies de dynamiek en het lot van darmcellen en darmkankercellen beter in beeld gebracht in zowel in vitro als in vivo modelsystemen. Hoewel de exacte regulatie van veel cellulaire processen in homeostase en kanker, complex en omvangrijk zijn, hebben we baanbrekende reporters en strategieën ontwikkeld voor vervolgonderzoek. Eén van deze reporters is de STem cell ASCL2 Reporter (STAR), die functioneert als marker voor darmstamcellen en darmkanker stamcellen. Met behulp van STAR hebben we laten we zien dat tijdens de tumorgenese van darmkanker de mate van plasticiteit onafhankelijk van verschillende kanker mutaties is. Het lijkt erop dat het een cel intrinsieke eigenschap is, die hoofdzakelijk afkomstige is van gezonde darmcellen. In epitheliale lever metastases zien we dat kankerstamcellen verschijnen tijdens de transitie van homogene micro- naar macro-metastase. Dit fenotype komt overeen met in vitro organoïd experimenten en voorbeelden uit de kliniek van lever metastases. Daarnaast hebben we ook een veelkleuren systeem ontwikkeld die men bijvoorbeeld kan gebruiken om cellulaire hiërarchieën in een humane kanker of metastase te bestuderen (“multicolor lineage tracing system”). Het gebruik van dit systeem heeft als doel om de fenotypische- van de genetische heterogeniteit te ontleden.